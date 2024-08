Il vademecum del governo ai detenuti | Con il dl Carceri sconti di pena automatici ma non è vero Messaggio fuorviante e pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Lescoppiano e il decreto delin materia penitenziaria, apconvertito in legge, non fa nulla di concreto per attenuare il sovraffollamento. Il Guardasigilli Carlo Nordio lo sa bene, tanto da affrettarsi ad annunciare ulteriori interventi (possibilmente in grado di evitare la custodia cautelare ai colletti bianchi) mentre sostiene che “in due o tre mesi” il provvedimento farà vedere i suoi effetti (video). Nell’attesa, però, il suo ministero ha trovato lo stratagemma per evitare nuove rivolte come quella dei giorni scorsi a Torino: far credere aiagonizzanti che grazie alla destra potranno ottenere in automatico gli agognatidiper “buona condotta“, senza più dover passare per la valutazione dei giudici di Sorveglianza.