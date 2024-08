I bianconeri salutano l’Umbria con un successo nell’ultimo test

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Quinta amichevole del precampionato per la Robur, impegnata ieri mattina a Castel Rigone, sede del ritiro, contro la formazione umbra dell’Asd Tiberis 1914, militante in Prima categoria. Ihanno chiuso le tre settimane di lavoro sul Lago Trasimeno con unper 3-1 grazie a Galligani, Giannetti e al sigillo di Soumahoro. La formazione di Magrini è partita con il giovane (classe 2006) Tirelli tra i pali. In difesa a destra Zichella, in mezzo la consolidata coppia formata da Achy e Cavallari e il jolly mancino Ricchi a sinistra. In mediana si rivede Bianchi, reduce da qualche acciacco, insieme a Lollo e Mastalli. Davanti il classe 2004 Ruggiero alla spalle dell’ormai consolidato duo Galligani e Giannetti. Pronti via e Galligani sblocca il match (3’). Il raddoppio arrivaqualche minuto dopo con Giannetti che batte l’estremo difensore della Tiberis per il 2-0.