Emily in Paris 4 la recensione della prima parte | tra cilché e fascino una stagione all' insegna delle scelte

(Di giovedì 15 agosto 2024) I nuovi episodi recuperano brio, ma sono anche inzuppati nei soliti cliché, mentre la serie si ricorda che dovrebbe parlare (anche) di comunicazione. In streaming su Netflix. Due anni fa (all'inizioterza) ritrovavamo la protagonista diinalle prese con un'importante scelta professionale, divisa tra il suo ex capo a Chicago e la sua attuale dirigente nella capitale parigina. Alla fine, come quasi tutto nella sua vita, era stata quest'ultima a scegliere per lei, facendo innervosire non poco gli spettatori. Ora all'inizioquarta- divisa in due parti come oramai tutte le hit di Netflix, la seconda arriverà il 12 settembre - dopo gli sconvolgenti colpi di scena a ripetizione del finale del terzo ciclo, la ragazza deve fare i conti