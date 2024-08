Chi sono le finaliste del 20 Premio Bianca d’Aponte?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 15 agosto 2024) Annunciate ledel2024, il contest per cantautrici che vedrà in gara ad Aversa il 25 e 26 ottobre Beo, Irene Di Brino, Fremir, Gama, Giulia Leone, Valentina Lupi, Kalika, Magma, Anna Sara, Sara Torraco.state selezionate da decine di importanti addetti ai lavori musicali. Cos’è il? Il “” è il concorso italiano per cantautrici, giunto alla 20ª edizione, e cosìstate annunciate le, selezionate da un ricco e composito Comitato di garanzia.Beo (Roma), Irene Di Brino (Livorno), Fremir (Napoli), Gama (Matera), Giulia Leone (Cagliari), Valentina Lupi (Roma), Kalika (Napoli), Magma (Caltanissetta), Anna Sara (Massa Carrara), Sara Torraco (Matera).