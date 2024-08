Calciomercato Milan Youssouf Fofana in arrivo | l’ultima offerta di Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ci siamo. Ildelpotrebbe quasi chiudersi con l’o dialza ancora l’e il. Una storia infinita che può concludersi però a breve, con il sì non solo del giocatore ma anche con quello del Monaco. La situazione ormai è nota: il club di Via Aldo Rossi ha individuato nel nazionale francese il rinforzo ideale per il centrocampo. Un rinforzo che ha già l’accordo totale con il club rossonero. Noto è anche che il contratto dicon il club del Principato scade il 30 giugno 2025 e, come ha confermato a l’Equipe il direttore generale Thiago Scuro, il Monaco è disposto a lasciarlo andare, ma solo a determinate condizioni. Ovvero difronte a un’economica giudicata congrua che fino a qualche ora fa non era arrivata.