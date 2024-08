Un uomo tranquillo l' ambientazione in Colorado il miglior scenario di sangue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) UNSky Cinema Action, ore 23. Con Liam Neeson, Laura Dern e Michael Eklund. Regia di Hans Peter Moland. Produzione Usa 2019. Durata: 2 ore LA TRAMA È il remake di un film norvegese di qualche anno prima (il regista è lo stesso, Moland) che parve subito un possibile veicolo per il mattatore del cinema d'azione Liam Neeson. Neeson è l'del titolo , di professione autista di spazzaneve, benvoluto da tutti e premiato all'inizio come cittadino emerito della comunità. Ma un giorno il figlio è ucciso (ha pestato i piedi a una banda di spacciatori di droga). Il bravo padre di famiglia si trasforma in angelo vendicatore. Cerca e trova gli spacciatori e li fa fuori ad uno ad uno dalla manovalanza ai capi.