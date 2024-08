Ultime Notizie Roma del 14-08-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale in studio sono passati 6 anni dalla mattina del 14 agosto 2018 quando alle 11:36 il ponte Morandi collasso tra la pila hotel a pila 10 inghiottendo le vite di tre persone una data che Genova non potrà dimenticare mai per quelle vittime per gli sfollati per dei Quartieri distrutti ma anche perché ha portato a galla il problema delle manutenzioni delle Infrastrutture dalle guerre bambini ucraini hanno vissuto 900 giorni di violento errore interruzione dell’apprendimento perdite sfollamento nelalmeno 340 bambini in Ucraina sono stati uccisi o feriti e altre 400 strutture scolastiche sanitarie sono state danneggiate o distrutte così riferisce l’unicef dalla guerra in Ucraina li danno non intendi inviare rappresentante ai colloqui per il estate Gazza lo riporta a rete girano in Serie A1 ha ...