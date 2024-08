Si erano sposati solo 8 mesi fa Marco e Sara falciati e uccisi mentre erano in bici La scoperta choc dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Due ciclisti,Torcianti eRagni, hanno tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Senigallia, lungo la statale 16, nel primo pomeriggio del 13 agosto 2024., 47 anni, e, 36 anni,residenti a Polverigi e siottofa. Ne avevamo parlatoqualche ora fa dell’incidente, anche se i nomi ancora nonstati divulgati. Ora però si viene a scoprire chii due fidanzatiin strada. >> Grave incidente stradale, coppia di fidanzati travolta e uccisa: l’auto guidata da neopatentato La loro passione per lacletta li univa, ma un destino crudele ha spezzato la loro giovane vita insieme. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30, quando i due ciclisti stavano percorrendo la strada in direzione di Marzocca.