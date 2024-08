Rubati 15 chilometri di rame in Garfagnana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lucca, 14 agosto 2024 – Furto di 15dida una linea elettrica a Vagli Sotto, in. Cinque le persone denunciate dai carabinieri di Camporgiano. Tutto è partito da una denuncia presentata la fine dello scorso anno da Enel Distribuzione che aveva lamentato la sottrazione di 15diche componeva la linea elettrica in alta tensione denominata “Gorfigliano”, al momento inoperante, che corre parallelamente alla strada provinciale 50. Le indagini, rese più complicate dal fatto che il furto, probabilmente commesso in varie fasi, era avvenuto diverso tempo prima rispetto alla presentazione della denuncia. Dai sopralluoghi era emerso che i presunti autori avevano di fatto sfilato i cavi, del peso di circa 10 tonnellate e un valore commerciale di 40.