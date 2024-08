Myrta Merlino difficoltà a Pomeriggio 5 | Ho imparato dai miei errori

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola da oggi, mercoledì 14 agosto 2024,ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo anno di conduzione di5. La presentatrice ha ammesso di aver accettato di affrontare una sfida molto grande, considerando che il programma fosse reduce da moltissimi anni alla cui guida c'era Barbara d'Urso. Quest'ultima ha avuto un modo di approcciarsi al pubblico e alle dinamiche alquanto differente da quello di. Proprio a tal riguardo, la donna ha sollevato alcune differenze tra i due stili di conduzione, ma non solo.ha svelato quali siano state le principaliche si è trovata ad affrontare e come ha, poco alla volta, a fronteggiarle e superarle.