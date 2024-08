MorandiMattarella | Cordoglio e memoria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 11.04 "In questa giornata die dila Repubblica esprime vicinanza ai familiari delle 43 vittime,unitamente a un profondo sentimento di solidarietà alla Città ". Così il Capo dello Stato, Mattarella, nell'anniversario del crollo del Ponte Morandi. Le responsabilità siano accertate, prosegue. "Auspico che il lavoro delle autorità preposte si svolga con l'efficacia e la prontezza necessarie a ogni sentimento di giustizia". Non "costituisce attenuante", per Mattarella, "il tempestivo processo di ricostruzione".