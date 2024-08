La spiaggia remota dove mangiare grandi ostriche e crudi in riva al mare a prezzi stracciati

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La Bretagna bella e selvaggia nasconde un paesino che non raggiunge i seimila abitanti. Inè una lotta continua tra gabbiani bianchissimi che si accapigliano per conquistare l'ultimo pezzo di mollusco. A causa loro, Cancale è un posto pericoloso: se lasci incustodita un'ostrica puoi star certo che un volatile te la porterà via in pochi secondi. È la dura legge del, quelcosì spettacolare che nasce e muore ogni giorno con una forza gravitazionale impressionante grazie allee tipiche della costa bretone (e normanna) della Francia. Punti l'orologio sull'ora giusta e ti fermi ad osservare l'acqua che aro si ritira, a seconda di come ti gira quel giorno. La potenza dellee è tutta lì, nel tempo, e mentre il fiato si accorcia va in scena la danza della natura.