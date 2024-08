Fiera ’Piante e animali perduti’ escluso lo stand dei burattini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Si prepara l’attesa"Piante eperduti" a Guastalla, in programma a fine settembre. È ormai pronta anche la lista degli espositori. Ma non mancano le polemiche per il no alla domanda presentata per unodi. "A Guastalla, che ha dato i natali al burattinaio partigiano Marion Menozzi e a suo figlio Dimmo Menozzi, non si ritiene opportuna la presenza di questa arte popolare e ribelle. E dire che i burattinai – annuncia Antonio Campanini, storico organizzatore del RaduPo – erano già pronti a venire da tutta Italia, con un cachet ridotto, per rendere omaggio ai Menozzi. Iinseriti in questa festa si sentivano a casa loro tra glie colture biologiche dimenticate".