Ferragosto in Toscana i consigli last minute | dalle gite fuori porta alle avventure al fresco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Firenze, 14 agosto 2024 - Dal concerto all’albadegustazioni, dal palio marinaro alla quiete delle foreste.si avvicina e abbiamo chiesto alla travel blogger Elena Farinelli alcuniper una gita, preferibilmente al. Ecco che cosa ci haato: Il rifugio Asqua nel parco delle foreste casentinesi Da non perdere ilaldel rifugio Asqua, un punto escursionistico a gestione familiare a 5 chilometri da Camaldoli, nel parco delle foreste casentinesi. Per chi può trattenersi due giorni, non manca la possibilità di pernottare. I più golosi apprezzeranno sicuramente le specialità del ristorante, rinomato per la pasta fresca fatta in casa. Mentre per lo spirito non manca la possibilità di sperimentare il forest bathing, in giapponese Shinrinyoku.