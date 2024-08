Domani e dopodomani il penultimo e ultimo appuntamento della IV edizione di Restate a Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) arte, musica e teatro dal vivo nel cuorecittà, 15 agosto concerto di Nicola Piovani con inizio ore 22:00 pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Al massimo su Marte” Il programma del 15 e 16 agostoquartadi ““, la rassegna estiva che trasforma Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, con spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza; prevede il concerto del Maestro Nicola Piovani e per la chiusura di rassegna del fenomeno Ebbanesis. Il ferragosto napoletano sarà all’insegnagrande musica e il protagonista è il pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano Nicola Piovani. Autore di colonne sonore ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film “La vita è bella” di Roberto Benigni.