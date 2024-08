Challenger Todi Basile scrive la storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Gli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup contribuiscono ad aggiornare il libro dei primati. Con la vittoria su Gabriele Pennaforti nel75 organizzato da MEF Tennis Events, Pierluigiè divenuto il primo tennista nato nel 2007 a superare le qualificazioni e vincere una partita nel tabellone principale di un torneo. Il pugliese ha rimontato uno svantaggio di un set per vincere 6-7(1) 6-4 6-3 dopo tre ore e dieci minuti. Avanza anche Facundo Juarez, capace di sconfiggere Martin Klizan per 6-4 6-3, mentre abbandona il torneo Gianluca Mager, sconfitto da Felix Gill per 6-3 6-3. Slittato di alcune ore l’esordio di Stefano Travaglia, che dopo lo stop per pioggia aprirà il programma di mercoledì 14 agosto sul Campo Centrale del Tennis Club1971 contro Juan Bautista Torres.