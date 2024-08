Atalanta tra volti nuovi e addii | visite mediche per Brescianini Palomino saluta sui social

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In attesa della Supercoppa europea sono giornata frenetiche in casaanche per quanto riguarda il calciomercato. Il clamoroso blitz con il quale il club orobico ha letteralmente soffiato Marcoal Napoli (con cui aveva già fatto le) ha di fatto regalato un nuovo rinforzo a centrocampo per Gian Piero Gasperini in vista dell’inizio del campionato. Il classe 2000 di Calcinate, che arriva dal Frosinone, approda a Bergamo sulla base di un prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 10, destinato a diventare obbligatorio quando i nerazzurri faranno il primo punto in campionato nel 2025. Il calciatore bergamasco, nel frattempo, si sta già sottoponendo al tradizionale iter dellepropedeutiche alla firma del contratto che lo legherà all’