A Villa Verucchio vince la squadra di Thomas Calegari

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Va alladi, la 14ª edizione del "King of playground", il torneo di basket 3 contro 3 che ha animato Piazza 1° Maggio a. La manifestazione, Memorial Raffo & Poss, è dedicata a Francesco Raffaelli ed Enrico Possenti, ragazzi legatissimi al basketnoviano e scomparsi prematuramente nel 2011 e 2016. Nellante, i "Pisco Sour", con, anche Andrea Buo, Tomasi, Komolov e Bianchi. In finale sono andati ko i "Quattro uomini e una palla", che peraltro in semifinale avevano battuto i detentori del titolo, i "Bore & Co", senza Zannoni ma con Matteo Bomba. La finale è stata lottata e animata, ma alla fine il team di "Calle" è riuscito ad avere la meglio su quello di Mattia Mussoni, Marco Mussoni, Zagano e Rossini. A premiare i "Pisco Sour" il sindaco di, Lara Gobbi.