Un’arma in più per l’Empoli in campionato Torna Youssef Maleh

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 13 agosto 2024) EMPOLI – In vista dell’esordio indi sabato 17 agosto alle 20,45 allo stadio Castellani contro il Monzahain più. Èto nella rosa degli azzurri, che arriva in prestito, con diritto di opzione, dal Lecce. Si tratta di un ritorno ‘ravvicinato’, visto cheera già nella rosa dello scorso anno, con cui ha contribuito alla conquista della salvezza con 34 gare disputate in. Di nazionalità marocchina ma nato in Italia, classe 1998,ha una carriera tutta nei campionati italiani. Dagli inizi nel Medicina Fossatone al passaggio alla Primavera del Cesena. Dopo il passaggio al Ravenna in serie C è approdato al Venezia in serie B. Dopo due anni in laguna il passaggio alla Fiorentina, che lo lascia in prestito al Veneziato in A.