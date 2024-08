Torino bimba di due anni muore investita nel parcheggio di un ospedale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 - Una bambina di dueè morta questa mattina adopo essere statada un'auto in manovra neldell'San GiovBosco, a. La piccola è deceduta all'Infantile Regina Margherita dove era stata trasferita per la gravità delle lesioni riportate. La bambina era con la madre che, secondo quanto è stato ricostruito, stava chiedendo l'elemosina. A investire accidentalmente la piccola un'automobilista che è stata a sua volta ricoverata in stato di choc.