Spider-Man | Beyond the Spider-Verse nuove info sullo stato dei lavori sul film

(Di martedì 13 agosto 2024)notizie sono in arrivo per quanto riguarda-Man:the. Dopo l’annuncio della realizzazione del terzo capitolo incentrato-Man di Miles Morales, non si hanno avuto molte notizie sulla produzione del. A parlarne per la prima volta è Karan Soni, interprete della variante Indian-Man. In un’intervista con Times of India, l’attore, noto anche per la sua interpretazione di Dopinder nei tredi Deadpool, ha rivelatormazioni sulla produzione del terzo. Interrogato sulla sua futura partecipazione ai nuovi progetti dei Marvel Studios, Karan Soni ha dichiarato di non essere a conoscenza di un potenziale Deadpool 4. Invece, per quanto riguarda la realizzazione di-Man:theha affermato: Inizieremo a registrare per quello tra qualche mese, e sono molto emozionato. Quelè in piena produzione.