Ricoverato d' urgenza | il dramma di Daniel Wiffen due giorni fa nella Senna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)avrebbe dovuto portare la bandiera dell'Irlandacerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ma così non è stato. Il nuotatore è statod'in ospedale e ha dovuto rinunciare all'impegno più prestigioso per un atleta olimpico. Ma di fatto va detto che sul suo ricovero si susseguono indiscrezioni voci che portano dritti dritti alla. Solo duefa l'atleta ha gareggiato10 chilometri piazzandosi tra le ultimissime posizioni. Emblematiche le sue parole dopo la gara: “È la cosa peggiore che abbia mai fatto”. Una frase che in poche ore ha fatto mil giro del mondo ora che lui, l'atleta, si trova in un letto di ospedale. Massimo riserbo sulle cause del ricovero ma proprio questo silenzio lascia pensare che il malore possa essere legato proprio al tuffo nel fiume che attraversa Parigi.