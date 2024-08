Pranzo di Ferragosto | il caldo indebolisce il primato della cucina della nonna

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 13 agosto 2024) ROMA – Ilrecord di questa estate mette a rischio il predominio” sulle tavole italiane delle feste. Per lo meno il prossimo. Lo rileva una indagine condotta da CNA Agroalimentare. L’indagine conferma la divisione anagrafica dell’Italia a tavola. Ancora primeggiano i piatti tradizionali nelle abitazioni dove ai fornelli, in particolare quando ci si riunisce in tanti, sono ultra 60enni. Ma unapiù leggera, in cui la fanno da padroni piatti freddi e crudità in grado di facilitare l’idratazione, si va diffondendo sempre di più nelle case abitate da giovani, nei ristoranti, nelle località di mare. Andata in soffitta, tanto più d’estate, la tradizionale scansione dei pasti dall’antipasto al dolce, a fare la differenza è il piatto forte (se non unico) intorno al quale ruota il pasto.