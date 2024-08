Perisic torna disponibile sul mercato! La suggestione Inter non scompare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Giorni turbolenti per Gattuso e l’Hajduk, che mettono Ivanai margini del progetto. Il centrocampistasul, creando speranze nei tifosi dell’. PERSONALITÀ – Ivanè ormai ai ferri corti con Gennaro Gattuso. L’allenatore dell’Hajduk, infatti, ha dichiaratamente messo fuori rosa il centrocampista croato, che avrebbe avanzato l’intenzione di lasciare il club di Spalato. La sensazione è che dietro la richiesta dell’ex giocatore dell’vi sia il pressing di una squadra rinomata come il Barcellona, desiderosa di avere in rosa un uomo d’esperienza come lui. Le due personalità particolarmente forti che contraddistinguono da sempree Gattuso hanno probabilmente complicato la faccenda, fino ad arrivare a una netta separazione.