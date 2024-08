Oggi 19 città da bollino rosso saranno 22 mercoledì e a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 agosto 2024) AGI - Sono 19ledasegnalate dal ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Le temperature massime percepite vanno dai 33 ai 40 gradi. Domani, 14 agosto, e il 15, giorno di, lein '' diventeranno 22 con Bari, Venezia e Viterbo.arancione per Bari, Venezia e Viterbo, che però domani si trasformeranno in. Sologiallo per cinque'fortunate' - Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria - non soloma anche domani e il giorno di