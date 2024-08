MOF | inclusione e sana alimentazione alla Notte dello Sbaracco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Il MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi ha svolto un ruolo di primo piano durante la “” di lunedì 12 agosto. Durante l’evento, il Centro Agroalimentare all’Ingrosso nel suo stand di piazza Matteotti ha offerto ai partecipanti la possibilità di acquistare i suoi bicchieri di frutta da passeggio con un contributo. L’intero ricavato è stato devoluto ai Centro diurno “Allegra Brigata” e la Cooperativa sociale “Astrolabio”, due realtà locali impegnate nel sostegno a persone diversamente abili e minori in difficoltà. La serata è stata un’occasione significativa non solo per raccogliere fondi preziosi, ma soprattutto per offrire un’esperienza inclusiva. I ragazzi del Centro “Allegra Brigata” sono stati i veri protagonisti dell’iniziativa, servendo il pubblico e vivendo un momento che ha incarnato perfettamente lo spirito dell’evento.