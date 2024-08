Minacce a procuratrice per i minori a Palermo rafforzata scorta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) "Devi smetterla di occuparti dei figli degli altri". Questa la minaccia scritta su un foglio rivolta allacapo per i minorenni a, Claudia Caramanna, che segue anche i figli dei boss di mafia. Il foglio con una croce sarebbe stato lasciato all'interno di un fascicolo d'ufficio. Nelle ore in cui il foglio sarebbe stato lasciato nell'edificio dell'istitutole Malaspina venivano girate alcune scene del film di Ricky Tognazzi e Simona Izzo dedicato alla giudice Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone e per 17 anni sostitutaper i minorenni, prima di diventare consigliera di Corte d'appello. Per questo motivo è stato deciso il rafforzamento dellaassegnata allaCaramanna.