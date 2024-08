Milan cosa ha detto il Trofeo Berlusconi? Da Saelemaekers a Pavlovic | le indicazioni per Fonseca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilcompleta in bellezza il suo pre-campionato senza aver conosciuto sconfitte. Dopo il pareggio contro il Rapid Vienna, i rossoneri hanno battuto Manchester City, Real Madrid e Barcellona nella tournée americana e, nella serata odierna, anche il Monza nel 2°Silvio. Una partita che, seppur si tratti di pre-campionato, non è mai ‘una come le altre’, tanto per i rossoneri, quanto per i brianzoli, le due squadre del cuore del compianto Silvio. Gara che anticipa di pochi giorni l’inizio della Serie A e che ha visto le due squadre affrontarsi in una partita accesa e divertente. Ilha vinto 3-1, si è dimostrato superiore sotto il profilo del gioco e ha sfruttato al meglio la profondità della rosa facendo la differenza soprattutto nel secondo tempo. Vediamo note positive e negative della partita.