Michael Keaton rivela cosa rende il sequel di Beetlejuice diverso dall’originale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024)ildi “L’imminente film di Tim Burtonè innegabilmente tra le uscite più importanti di questa stagione spettrale. Il film riportanel ruolo del protagonista, insieme a tre generazioni della famiglia Deetz e a un gran numero di effetti pratici. La commedia horror sarà una festa visiva per i fan del film originale e per le nuove generazioni. Sebbene si conoscano pochi dettagli sulla trama del prossimo, in una recente intervista con Total Films,ha anticipato il confronto con il film originale del 1988. Nelin arrivo, una tragedia inaspettata riporta tre generazioni della famiglia Deetz nella loro casa.