Kiev vuole rimpatriare entro tre giorni i 57 orfani ucraini ospitati nella Bergamasca i tutori fanno ricorso Unhcr | Non sicuro

(Di martedì 13 agosto 2024) La partenza è fissata per il 16 agosto: 57 bambini e adolescenti, tra i sei e i 16 anni, scappati dalla guerra con la Russia nel 2022 e accolti in Italia, torneranno in patria, negli orfanotrofi che avevano lasciato 32 mesi fa. Lo ha deciso il governo di. Il decreto di rimpatrio è stato chiesto dal console ucraino in Italia e firmato dalla presidente del Tribunale di Brescia. Tra pochi, i 57 minori lasceranno i tre centri delladove si erano stabiliti – Rota Imagna, Pontida e Bedulita – e torneranno in Ucraina con tre autobus. Questo nonostante l’, l’agenzia dei rifugiati dell’Onu, abbia espresso parere negativo, visto che il conflitto è ancora in corso. Il 14 agosto, idei bambini presenteranno per 34 di loro una richiesta di protezione internazionale alla questura di Bergamo. Se sarà accolta, il rimpatrio verrà fermato.