Julian Alvarez lascia il Manchester City per l’Atletico Madrid in un accordo da 815 milioni di sterline

ha confermato l'acquisto dell'attaccantedal. Secondo quanto riferito, la squadra della Liga ha pagato 81,5diper l'argentino, che ha firmato un contratto di sei anni. Si tratta di una vendita record per il, che supera i 50diricevuti dal Chelsea per Raheem Sterling nel 2022., 24 anni, ha fatto una buona impressione nonostante abbia giocato in secondo piano rispetto a Erling Haaland durante i suoi due anni al, ma poi ha cambiato idea in cerca di un ruolo più regolare in prima squadra. "Oggi saluto questo fantastico club con grande emozione", ha dichiarato al sito del club. "Sono stati due anni davvero speciali. In questo periodo sono cresciuto e ho imparato molto, sia come giocatore che come persona".