Israele | la posizione dell’Iran e le reazioni dei leader occidentali

(Di martedì 13 agosto 2024) Incontinua ad essere in allerta per un possibile attacco. Ma Teheran ha unamolto chiara su questa vicenda Quando attaccherà Teheran? A questa domanda è difficile dare ad oggi una risposta. Sembrava davvero imminente una reazione da partealla morte deldi Hamas, ma per adesso non è arrivata l’offensiva da parte dell’esercito iraniano. Nessun cambio idea del governo, ma solo una attesa per capire come si evolverà la situazione e poi si prenderanno tutte le decisioni del caso. Gaza (Ansa) – cityrumors.itSecondo quanto riferito dall’Ansa, l’Iran attenderà i colloqui di Ferragosto, a cui Teheran è interessata a prenderne parte, e poi deciderà come comportarsi. Se non ci sarà un accordo di cessate il fuoco a Gaza, allora ci dovremo aspettare una reazione da parte dell’esercito israeliano insieme a Hezbollah.