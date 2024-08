Il Chelsea è diventato un caos | anche Maresca non riesce a trovare la quadra giusta Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilè riuscito a vincere una sola partita su sei nelle amichevoli prima di iniziare la nuova stagione di Premier League. L’arrivo del nuovo tecnico Enzonon ha portato a grandi risultati e ora si teme che la prossima possa essere un’ulteriore stagione anonima per i Blues. Ildelrischia di compromettere un’altra stagione Ilscrive: Il record di Enzocome allenatore delin questa fase recita: giocato sei, vinta una. Ma non sono solo i risultati a preoccupare. C’èun senso di. Quest’estate sono arrivati nove giocatori per un totale di 160 milioni di sterline spese. Ci sono inoltre colloqui per Joao Felix e Victor Osimhen, dopo che è saltata la trattativa per il centravanti Samu.