Guida TV Sky Cinema e NOW | A casa tutti bene Martedi 13 Agosto 2024

(Di martedì 13 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "A", un film corale diretto da Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino e Stefano Accorsi, che esplora come gli equilibri di una famiglia si sfaldano durante un soggiorno forzato su un'isola del Mediterraneo. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, potrai guardare "Il debito", il remake del film israeliano "Ha-Hov", diretto da John Madden e interpretato da Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington, in cui tre ex agenti del Mossad affrontano le conseguenze di una menzogna del passato.