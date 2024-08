Fiorentina Colpani | Firenze piazza perfetta spero di arrivare in doppia cifra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Andrea, neo acquisto della, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, commentando le sue sensazioni dopo essere approdato in Toscana: “Mi trovo veramente bene con i ragazzi e con lo staff. Sono davvero contento. E’ stato bellissimoin città. Ho fatto in tempo anche a fare qualche giro in centro. La città è stupenda, i tifosi fantastici e la società top, sono molto contento“. Il centrocampista ha poi svelato il suo obiettivo: “Personalmente è quello di migliorare, anche gli 8 gol dell’anno scorso.di riuscire adin, soprattutto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi“. Infine,ha concluso: “Sono sicuro che qua a, essendo unabellissima econ una squadra forte e un allenatore forte, possa essere un anno molto importante per me e per la mia crescita.