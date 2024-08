Ensemble vocale Morus Alba in concerto al Santuario del Santissimo Crocifisso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 13 agosto 2024) LONGIANO – Anche quest’anno Sagge Sono le Muse, la rassegna estiva del polo culturale Fondazione Tito Balestra in collaborazione con San Marino International Summer Courses, diretta dal maestro Augusto Ciavatta, dedica una serata al repertorio rinascimentale e barocco in uno dei luoghi sacri più importanti del territorio: ildel. L’appuntamento è per sabato 17 agosto ore 21 conaccompagnato da Lars Johansen al cembalo. Il repertoriorinascimentale in tutte le sue forme espressive, voci a cappella per il repertorio sacro e profano, voci con basso continuo.è un gruppo di recente formazione composto da cantanti laureati nei principali Conservatori italiani. Riuniti per l’amore comune per il repertorio rinascimentale e barocco, sono legati da solidi rapporti di amicizia.