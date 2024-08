Caro-scuola 2024 | in arrivo una nuova stangata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto– A un mese dall'inizio della, si comincia a pensare ai costi da sostenere per comprare libri e materiale per i propri figli, impegnati a frequentare le scuole dell'obbligo. E i rincari spaventano. Secondo le prime stime, ogni famiglia spenderà un importo fra i 550 e i 1050 euro per ogni figlio, con aumenti di circa il 15% per libri, zaini, astucci e altro materiale delle scuole secondarie di primo grado, e del 18% per quelle di secondo grado. Ecco allora che si prova a risparmiare qualcosa rivolgendosi a differenti canali di vendita. Le stime dell'Osservatorio Compass Stando ai dati dell’Osservatorio Compass, quest’anno il 65% degli acquisti scolastici avverrà online, un dato in crescita del 5% rispetto al 2023, con l'obiettivo di abbassare i costi e di evitare lunghe code in cartoleria.