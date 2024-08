Brescianini il Napoli ha cambiato all’ultimo momento le condizioni dell’obbligo di riscatto Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Sky conferma che la trattativa tra ile il Frosinone perè saltata. Ilhaalcune, il Frosinone si è irrigidito. Questa mattina il centrocampista era a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. «Saltata la trattativa per, aveva svolta le visite mediche a Villa Stuart. Ilhaledi. Il Frosinone si è irrigidito. Si è inserita l’Atalanta che potrebbe chiudere per il centrocampista. Tutto è successo in poco tempo, nell’ultima ora». Ilperde, Criscitiello: va all’Atalanta Marcostamani aveva svolto le visite mediche con ila Villa Stuart prima di firmare un contratto col club e trasferirsi dal Frosinone in prestito con obbligo difissato a 12 milioni.