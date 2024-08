Bergomi | Inter non fare come il Napoli! In prima fila con un’altra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Lo Zioha detto la sua sull’, che sabato esordirà contro il Genoa in campionato. L’ex giocatore parla anche delle squadre rivali. AVVISO – Giuseppeha detto la sua sull’imminente campionato di Serie A. Lo Zio dice, ma avvisa: «Continuo a pensare che non sia stata la più forte, ma la più brava. Ha avuto determinazione e voglia che le hanno permesso diquel gran campionato. La metto in, sì, ma se non ci mette la stessa cattiveria agonistica l’esempio ce l’ha lì davanti: ildell’anno scorso. Le altre poi ripartono con grandi motivazioni. Hanno cambiato tutte tranne l’Atalanta e per esperienza personale posso dire che quando ho vinto è sempre stato negli anni di cambiamento. Quando arrivano anche 4-5 giocatori nuovi, che magari hanno fame e con allenatori che gli danno quel qualcosa in più, tutto si può azzerare».