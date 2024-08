Baseball Godo buona partita ma vince il Rovigo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Una doppia sconfitta che fa davvero male, soprattutto per come è maturata e per l’andamento delle singole riprese.esce con un pesante – per il gioco espresso – 0-2 da, perdendo entrambe le gare di un soffio: 2-4 e 6-7 dopo 3 extrainning. E, soprattutto nella seconda, la vittoria è stata ad un passo. Ora, tuttavia, va analizzata la classifica del girone G di questa Poule Retrocessione, nonché il relativo calendario.al momento occupa l’ultima posizione assieme ai bolognesi dell’Athletics, già affrontati nella stagione regolare e che ospiteranno al campo del Pilastro i Goti nell’ultima giornata della Poule, il prossimo 8 settembre, una giornata che potrebbe anche essere decisiva per la salvezza.