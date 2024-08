Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Era prevedibile e in molti lo avevano previsto. Gliucraini in territorio russo hanno portato alla conseguenza più ovvia, cioè a un probabile contrattacco in forma moltiplicata da parte die del suo esercito. Una conseguenza talmente leggibile per gli analisti non di parte, da avere convinto molti che lo Zar e i suoi collaboratori, almeno in parte, abbiano “lasciato fare“, permettendo adi portare il suo attacco nel Sud Est della Russia per poi avere una buona scusa per replicare su larga scala. Non a caso, secondo molte fonti ben informate il Presidente Russo e i suoi generali erano a conoscenza dell’intenzione di Kiev di sferrare l’attacco dei giorni scorsi già dal 12 Luglio scorso.