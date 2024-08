Alien | Romulus le reazioni al film | Un ottovolante che dà gli incubi anche se…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 13 agosto 2024), nuovo capitolo cinematografico della saga di, diretto da Fede Alvarez, con Cailee Spaeny e David Jonsson, è atteso nelle sale italiane il 14 agosto, e sono giunte, come di consueto le primesocial della critica statunitense, piuttosto compatta nel celebrare unin grado di rendere giustizia ai capitoli precedenti, spaventando lo spettatore con la giusta dose di gore. Non mancano però puntualizzazioni più dubbiose, specie in riguardo a un terzo atto sfilacciato e carente, o a una trama che manca di coerenza.