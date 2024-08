Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024)DEL 12 AGOSTOORE 20 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PROVINCIA DI LATINA PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE VIA FLACCA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FORMIA E GAETA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO SULLA VIA FLACCA SI RALLENTA A PORTO SALVO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CONVIA SANT AGOSTINO NELLE DUE DIREZIONI SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO DIREZIONE SAN FELICE CIRCEO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA MARINA DI ARDEA E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral