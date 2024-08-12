Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 20:30 (Di lunedì 12 agosto 2024) Viabilità DEL 12 AGOSTO 2024 ORE 20 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PROVINCIA DI LATINA PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE VIA FLACCA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FORMIA E GAETA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO SULLA VIA FLACCA SI RALLENTA A PORTO SALVO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CONVIA SANT AGOSTINO NELLE DUE DIREZIONI SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO DIREZIONE SAN FELICE CIRCEO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA MARINA DI ARDEA E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 19:45 - UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTELIBRETTI IN DIREZIONE PASSO CORESE SULLA A24 ROMA TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA EST IN DIREZIONE ROMA PERCORRENDO LA NETTUNENSE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO CI SPOSTIAMO A CISTERNA DI LATINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA LATINA, ALTEZZA VI CORRIDONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA PISA CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA FRA ROMA AURELIA E MACCARESE DOPO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PERMANGONO RITARDI FINO A 70 MINUTI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 19:15 - UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTELIBRETTI IN DIREZIONE PASSO CORESE SULLA A24 ROMA TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA EST IN DIREZIONE ROMA PERCORRENDO LA NETTUNENSE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO CI SPOSTIAMO A CISTERNA DI LATINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA LATINA, ALTEZZA VI CORRIDONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA PISA CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA FRA ROMA AURELIA E MACCARESE DOPO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PERMANGONO RITARDI FINO A 70 MINUTI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 18:45 - UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTELIBRETTI IN DIREZIONE PASSO CORESE SULLA A24 ROMA TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA EST IN DIREZIONE ROMA PERCORRENDO LA NETTUNENSE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO CI SPOSTIAMO A CISTERNA DI LATINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA LATINA, ALTEZZA VI CORRIDONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA PISA CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA FRA ROMA AURELIA E MACCARESE DOPO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PERMANGONO RITARDI FINO A 70 MINUTI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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