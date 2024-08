Un Affrico d’Eccellenza La prima volta di Villagatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo cinque giorni di lavoro nelle gambe, l’oggi si appresta ad iniziare la seconda settimana di allenamenti agli ordini del nuovo allenatore Marco. In questa ripresa di attività fisica, nonostante le giornate di gran caldo, il gruppo sta rispondendo molto bene alle sollecitazioni dello staff tecnico, atteggiamento molto apprezzato dal tecnico. Il gruppo di giocatori di qualità riconfermati dalla società della presidente Valeria Pisacchi, ha accolto con entusiasmo i nuovi che si sono integrati bene, facendo intuire che anche in questastagione di Eccellenza 2024-25, l’può mostrare con grande orgoglio un buon biglietto da visita. Le prime uscite: con il Cubino (21 agosto) e successivamente con il Poggibonsi, match utili per presentarsi contro il Grassina per il 1° turno di Coppa Italia.