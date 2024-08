Tragico incidente ad Aprilia | 19enne muore investita da un furgone

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cronaca – Giovane romena di 19 anni perde la vita dopo essere statada unin fuga. Indagini in corso.– Unstradale si è verificato questa mattina ad, in provincia di Latina. Una giovane di 19 anni, di origini romene, ha perso la vita dopo essere statada un. La ragazza viaggiava come passeggera su una moto guidata da un ragazzo di 22 anni. L’è avvenuto quando il giovane motociclista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, cadendo e finendo sulla corsia opposta. La, sbalzata dalla moto, è stata travolta da unin transito. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, ed è deceduta sul colpo. Il conducente del, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito dal luogo dell’, facendo perdere le proprie tracce.