Sharon e Sergio un amore spezzato prima delle nozze | Avevano fatto il corso pre matrimoniale Erano molto riservati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) TERNO D’ISOLA (Bergamo) – La riservatezza. La discrezione. Una unione resa solida da 13 anni di intesa sentimentale e da tre di vita in comune nell’appartamento di via Merelli, a Terno d’Isola. L’avvicinamento al matrimonio. Tappe della vita diVerzeni e diRuocco, racchiuse nella testimonianza commossa di don Angelo Giudici, da cinque anni alla guida della parrocchia di Terno d’Isola. “Da fine febbraio a fine marzo abbiamo organizzato in parrocchia undi preparazione al matrimonio, otto incontri a cui hanno partecipato quattordici coppie di fidanzati. Alcunegià deciso la data del matrimonio, altre, come la coppia formata dae dal fidanzato, non micomunicato nessuna data. Due personeriservate. Forse era lei a mostrarsi un po’ più espansiva. Durante gli incontri c’era chi interveniva con domande.