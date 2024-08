Raffica di feste in montagna tra sagre concerti e teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un lunedì sera molto animato in Appennino traed eventi ricreativi, gastronomici e culturali che accolgono i tanti turisti e visitatori che si recano sulle montagne reggiane per trascorrere vacanze in relax. • A Castelnovo Monti prosegue il festival "L’uomo che cammina": stasera alle 18 è in programma una "Camminata dantesca", esperienza immersiva con Riccardo Starnotti (foto) partendo da piazzale Dante e arrivando alla grotta dell’eremita con Lectura Dantis e la spiegazione del Canto IV del Purgatorio. Inoltre, nel foyer delBismantova apre "L’arte del dono", artisti per l’oratorio di via I Maggio dedicato a Santa Maria Maddalena, visitabile fino al 31 agosto.