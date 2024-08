Prima tentano di rapinare un corriere quindi aggrediscono le forze dell’ordine | due arresti in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nel pomeriggio dell’11 agosto a, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un italiano classe 1982 e un cittadino ucraino classe 1992, entrambi residenti a. I due sono stati arrestati per i reati di rapina, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali. L’Aggressione ale l’Intervento dei Carabinieri L’episodio è iniziato quando un cittadino indiano, classe 1986 e residente a Fondi, ha richiesto l’intervento dellementre si trovava aper effettuare una consegna. Ilè stato avvicinato da tre persone che hanno tentato di sottrargli una cassa di birra.