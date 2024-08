Possibile l’accordo per un cessate il fuoco a Gaza ma c’è l’incognita dell’attacco iraniano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 agosto 2024) Fonti della sicurezza israeliane ritengono che siaper i negoziatori (Stati Uniti, Qatar ed Egitto) finalizzare un accordo sulile sul rilascio degli ostaggi già durante i colloqui al vertice previsti per giovedì 15 agosto al Cairo o a Doha, e che l'accordo potrebbe essere firmato entro pochi giorni. Stando a quanto riportato da Channel 12, che cita «valutazioni positive fornite da fonti anonime», sono stati fatti molti passi avanti per ridurre le distanze tra Israele e Hamas riguardo ai termini di un'intesa. Anche se il movimento islamista preferirebbe procedere con il piano in tre fasi per unil, proposto dagli americani all'inizio di luglio, «piuttosto che intraprendere ulteriori negoziati o avanzare nuove proposte». In ogni caso, tutto dipenderà dalla volontà del primo ministro Benjamin Netanyahu e del leader di Hamas Yahya Sinwar.