Pistola puntata rapina la cassiera Allarme sui social | Abbiamo paura

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sale lain città dopo laa mano armata al Carrefour di via Salazar dove un uomo con indosso il casco è entrato nel supermercato, ha fatto uscire dal negozio l’unica cliente presente e ha puntato lacontro lafacendosi consegnare l’incasso. La dipendente è stata obbligata a chiudere le porte, per impedire l’accesso a eventuali clienti. Iltore, un giovane sui 25-30 anni, durante tutta la, durata poco più di un minuto, ha minacciato lapuntandole laalla testa. Arraffate le banconote il delinquente con uno straccio ha ripulito la cassa da eventuali impronte, poi è uscito sempre con l’arma in mano e si è allontanato a bordo di una moto parcheggiata all’esterno. Il bottino ammonterebbe a poche centinaia di euro. La notizia è emersa dopo la protesta sulle paginedi Locate, dove rapine del genere non accadevano da tempo.